"Нафтогаз" предложил "Газпрому" заключить контракт на своповые поставки

Компания "Нафтогаз Украины" предложила "Газпрому" заключить контракт на "своп" газа в случае, если сторонам не удастся договориться до конца текущего года о продлении действующих соглашений на поставку и транзит российского топлива.

"Мы предлагаем "Газпрому" заключить с "Нафтогазом" договор не на услуги транспортировки, а на "своп" газа", - заявил исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко.

"Газпром" будет передавать нам определенный объем газа на границе Украина - РФ, а мы будем передавать точно такой же объем на границе Украина - ЕС, - пояснил он. - Передача газа будет подтверждаться смежными операторами (Словакии, Венгрии, Польши и Румынии), то есть они потом будут брать на себя ответственность перед "Газпромом" за газ уже в их системах".