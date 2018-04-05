Чистый убыток ТЭС "Азербайджан" сократился на 44%

Баку. 5 апреля. REPORT.AZ/ Суммарные активы ЗАО "Азербайджанская теплоэлектростанция" (ТЭС) на 1 января составили 556,4 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на финансовый отчет станции, это на 13,4% больше, чем на 1 января прошлого года.

Общие обязательства ТЭС "Азербайджан" в 2017 году увеличились на 43,9%, до 228,696 млн манатов, общий капитал сократился на 1,2%, до 327,704 млн манатов, уставный капитал не изменился, оставшись в размере 5,108 млн манатов.

В 2017 году доходы ТЭС от продажи электроэнергии составили 344,455 млн манатов (на 85,7% больше, чем в 2016 году), расходы на топливо - 301,358 млн манатов (рост примерно вдвое), на амортизацию - 28,817 млн манат (рост 1,7%), на ремонт и техническое обслуживание - 4,556 млн манатов (рост 6,45%), на содержание персонала - 4,24 млн манатов (спад 4,5%), прочие налоговые расходы – 2,328 млн манатов (рост 20,8%), на сырье и материалы - 1,726 млн манатов (спад 11,2%) и прочие операционные расходы - 2,546 млн манатов (рост 26,4%). В конечном итоге операционный убыток компании в годовом српавнении снизился на 78,1% и составил 1,116 млн манатов.

В прошлом году финансовые расходы ТЭС составили 3,407 миллиона манатов (на 6,6% больше, чем в предыдущем году), убыток от курсовой разницы - 5 тыс. манатов. Таким образом, убытки компании до уплаты налогов равны 4,528 млн манатов, что на 44,7% меньше показателя за предыдущий год.

В 2017 году ТЭС "Азербайджан" сэкономил на расходах по налогам на прибыль на 47,8% меньше, чем в 2016 году - 645 тыс. манатов, завершив прошлый год с чистым убытком в 3,883 млн манатов, что на 44,1% меньше, чем в предыдущем году.