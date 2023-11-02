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Число работающих в ВР граждан Азербайджана увеличилось более чем на 4%

Число работающих в ВР граждан Азербайджана увеличилось более чем на 4% По состоянию на конец третьего квартала этого года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP, составило 2 395 человек, включая работающих по срочным контрактам.
Энергетика
2 ноября 2023 г. 15:58
Число работающих в ВР граждан Азербайджана увеличилось более чем на 4%

По состоянию на конец третьего квартала этого года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP, составило 2 395 человек, включая работающих по срочным контрактам.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместной информации BP-Azerbaijan и партнеров по итогам третьего квартала.

По данным, это на 99 человек или на 4,3% больше, чем за первые 6 месяцев 2022 года.

С середины 2018 года 90% квалифицированных сотрудников BP составляют национальные кадры. А неквалифицированные работники на 100% состоят из граждан Азербайджана.

Напомним, что на конец третьего квартала 2022 года число граждан Азербайджана, являющихся сотрудниками компании BP, составляло 2 296 человек, включая работающих по срочным контрактам.

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Версия на английском языке Number of bp’s Azerbaijani national employees increases by more than 4% 
Версия на азербайджанском языке BP-də işləyən Azərbaycan vətəndaşlarının sayı 4 %-dən çox artıb

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