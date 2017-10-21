Число активных нефтяных установок в США вновь сократилось на этой неделе

Баку. 21 октября. REPORT.AZ/ Число активных нефтяных установок в США в период с 14 по 20 октября сократилось на 7 единиц или 0,94%, до 736. В то же время количество активных нефтегазодобывающих установок на прошлой неделе сократилось на 15 единиц или 1,62%, составив 913 единиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на данные Baker Hughes.

В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 293 единиц или 66%, газовых – на 69 единиц или 64%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 360 единиц или 65%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,33 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 54,3% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-60 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США, а превышение отметки в 55 долларов, наоборот, ускорит процесс". Сейчас причиной сокращения числа активных установок являются ураганы. В короткие сроки можно ожидать резкий рост их численности.

Отметим, что на 11 августа текущего года численность активных нефтяных установок в США достигла 768. Сейчас эта цифра на 32 единицы или 4,17% ниже этой отметки. Ежесуточная добыча нефти в США на этой неделе сократилась на 11%, до 8,4 млн баррелей в сутки.