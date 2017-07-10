Число активных нефтегазодобывающих установок в США вновь начало расти

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Общее количество действующих нефтегазодобывающих установок в США в период с 1 по 7 июля выросло на 12 единиц или 1,28% и составило 952. Отметим, что число активных нефтегазодобывающих установок снизилось на 1 единицу после 23-недельного непрерывного роста до предыдущей недели.

Как передает Report со ссылкой на данные Baker Hughes, по итогам отчетной недели число активных нефтяных буровых установок в США увеличилось на 7 единиц или 0,93% - до 763 единиц, газовых установок - на 5 единиц или 2,71% - до 189, смешанных не изменилось, оставшись на уровне 0. В годовом выражении численность нефтяных установок выросла на 412 единиц или 121,7%, газовых – на 101 единицу или 114,8%, в целом же нефтегазодобывающих установок – на 512 единиц или 116,4%.

Напомним, что 25 мая прошлого года число действующих нефтяных установок достигло 316 единиц, что является семилетним минимумом. Сейчас количество активных нефтяных установок превышает минимальный показатель в 2,41 раза. Эта цифра достигла рекордной отметки в октябре 2014 года и составила 1 609 единиц. Сейчас число установок на 52,5% ниже рекордного уровня.

Аналитическая группа Report прогнозирует движение нефтяных цен в диапазоне 45-55 долларов/баррель в ближайшие 3-6 месяцев: "Приближение цен на нефть к 45 долларам за баррель может замедлить рост числа активных нефтяных скважин в США. Повышение цен до 55 долларов приведет к активизации нефтяных установок".