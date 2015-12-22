Chevron нашла покупателя на СПГ со своих австралийских проектов

Баку. 22 декабря. REPORT.AZ/ Chevron Corp. подыскала китайского покупателя на природный газ с проектов на многие миллиарды долларов на северо-западе Австралии. Это поможет улучшить их коммерческие позиции на фоне многолетних минимумов цен на сырую нефть, cообщает Report со ссылкой на Dow Jones Newswires.

Chevron сообщила, что подписала необязывающее соглашение с China Huadian Green Energy Co., подразделением государственной электроэнергетической компании China Huadian Group, на поставку до 1 млн. метрических тонн сжиженного природного газа в течение 10 лет.

Если сделка будет реализована в полном объеме, то мощности двух крупных проектов Chevron по экспорту газа - Gorgon и Wheatstone - будут загружены более чем на 80% на срок действия соглашения с китайской компанией.

Chevron, вторая крупнейшая нефтегазовая компания в США по выручке, в конце октября заявила, что сократит персонал на 10%, пытаясь справиться с падением нефтяных цен за последний год. Компания намерена сократить капитальные затраты на 25% в следующем году до 25-28 млрд. долларов и говорит, что планирует снижать расходы в 2017 и 2018 годах.