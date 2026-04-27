Чехия рассчитывает закупать у Азербайджана 2 млрд кубометров газа в год
Энергетика
- 27 апреля, 2026
- 17:58
Чехия рассчитывает закупать у Азербайджана до 2 млрд кубометров газа в год.
Как передает Report, со ссылкой на чешские информагентства, об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.
Поставки могут начаться в 2028-2029 годах.
По его словам, соглашение пока не подписано, однако контракт уже согласован и находится на продвинутой стадии подготовки.
Отметим, что ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Прага рассчитывает на заключение долгосрочного контракта на закупку азербайджанского газа.
В настоящее время Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию с долей в 42%.
