Чехия рассчитывает закупать у Азербайджана 2 млрд кубометров газа в год

    Чехия рассчитывает закупать у Азербайджана до 2 млрд кубометров газа в год.

    Как передает Report, со ссылкой на чешские информагентства, об этом заявил министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек.

    Поставки могут начаться в 2028-2029 годах.

    По его словам, соглашение пока не подписано, однако контракт уже согласован и находится на продвинутой стадии подготовки.

    Отметим, что ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш на переговорах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Габале заявил, что Прага рассчитывает на заключение долгосрочного контракта на закупку азербайджанского газа.

    В настоящее время Азербайджан является крупнейшим поставщиком нефти в Чехию с долей в 42%.

    Çexiya Azərbaycandan ildə 2 milyard kubmetr qaz almağı planlaşdırır
    Czech Republic plans to buy 2 bcm of gas a year from Azerbaijan

