Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе

    CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергии

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 11:16
    CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергии

    Итальянская компания CESI приступила к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) Транскаспийского коридора зеленой энергии.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор СП "Коридор зеленой энергии" Турал Алиев, выступая на круглом столе, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

    По его словам, в декабре 2025 года CESI была привлечена в качестве консультационного партнера для подготовки ТЭО проекта зеленого энергокоридора Центральная Азия – Азербайджан, а уже в январе 2026 года специалисты компании приступили к практической работе.

    Т. Алиев отметил, что ТЭО охватывает техническое, экологическое и финансовое обоснование транспортировки "зеленой энергии" из стран Центральной Азии в Европу, а также оценку ресурсов, необходимых для реализации проекта.

    В перечень задач также входят разработка генерального плана и стратегии экспорта возобновляемых источников энергии Узбекистана, Казахстана и Азербайджана до 2040 года, включая использование солнечного потенциала и ветровых ресурсов Каспийского моря. Кроме того, предусмотрено техническое обоснование интеграции национальных энергосистем с учетом различий в сетевой инфраструктуре и возможного экологического воздействия.

    Отдельное внимание будет уделено выбору оптимальных маршрутов передачи "зеленой"энергии" и оценке их финансовой эффективности, а также анализу потенциальных потребителей на европейском рынке, правил трансграничной торговли и действующего законодательства, подчеркнул гендиректор СП.

    Последние новости

    11:30

    В Азербайджане предложен новый законопроект о защите прав должников

    Милли Меджлис
    11:24

    Турал Алиев: По зеленому коридору Black Sea Energy ведутся переговоры с инвесторами

    Энергетика
    11:22

    НАТО завершает работу над программой партнерства с Азербайджаном

    Внешняя политика
    11:20

    В Азербайджане обнаружены незаконно хранившиеся оружие и боеприпасы

    Происшествия
    11:19

    Замминистра: Треть потребляемого в Азербайджане газа расходуется на производство электроэнергии

    Энергетика
    11:16

    CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергии

    Энергетика
    11:14

    Из Грузии экстрадированы двое разыскиваемых граждан Азербайджана

    Происшествия
    11:13

    Самолет рейса Пхукет-Барнаул подал сигнал ЧС над Китаем

    Другие страны
    11:08

    НАТО назначило нового Специального представителя по Южному Кавказу и Центральной Азии

    Внешняя политика
    Лента новостей