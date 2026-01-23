CESI начала подготовку ТЭО Транскаспийского коридора зеленой энергии

Итальянская компания CESI приступила к разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) Транскаспийского коридора зеленой энергии.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор СП "Коридор зеленой энергии" Турал Алиев, выступая на круглом столе, приуроченном к Международному дню чистой энергии.

По его словам, в декабре 2025 года CESI была привлечена в качестве консультационного партнера для подготовки ТЭО проекта зеленого энергокоридора Центральная Азия – Азербайджан, а уже в январе 2026 года специалисты компании приступили к практической работе.

Т. Алиев отметил, что ТЭО охватывает техническое, экологическое и финансовое обоснование транспортировки "зеленой энергии" из стран Центральной Азии в Европу, а также оценку ресурсов, необходимых для реализации проекта.

В перечень задач также входят разработка генерального плана и стратегии экспорта возобновляемых источников энергии Узбекистана, Казахстана и Азербайджана до 2040 года, включая использование солнечного потенциала и ветровых ресурсов Каспийского моря. Кроме того, предусмотрено техническое обоснование интеграции национальных энергосистем с учетом различий в сетевой инфраструктуре и возможного экологического воздействия.

Отдельное внимание будет уделено выбору оптимальных маршрутов передачи "зеленой"энергии" и оценке их финансовой эффективности, а также анализу потенциальных потребителей на европейском рынке, правил трансграничной торговли и действующего законодательства, подчеркнул гендиректор СП.