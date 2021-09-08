Цены на сырую нефть растут из-за дефицита предложения

Фьючерсы на сырую нефть выросли в середине утренних торгов в Азии 8 сентября на фоне оптимистичных данных по торговле Китая, в то время как перебои в производстве в США из-за урагана "Ида" продолжали поддерживать цены.

Фьючерсы на сырую нефть выросли в середине утренних торгов в Азии 8 сентября на фоне оптимистичных данных по торговле Китая, в то время как перебои в производстве в США из-за урагана "Ида" продолжали поддерживать цены.

Об этом Report сообщает со ссылкой на S&P Global Platts.

Утром 8 сентября ноябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на международной торговой площадке ICE выросли на 2 цента (0,03%) до 71,71 доллара США за баррель, а октябрьские контракты на нефть WTI на NYMEX (Нью-Йорк) подорожали на 14 центов (0,20%) до 68,49 доллара за баррель.

"Данные по занятости в США за август опубликованы, поэтому у цен нет причин оставаться под давлением. Кроме того, внимание смещается на продолжающиеся значительные отключения в Мексиканском заливе США и ожидаемое падение запасов нефти в США на прошлой неделе. Цена на нефть должна быть повышена", - сказала Вандана Хари, генеральный директор Vanda Insights, добавив, что возвращение спроса на нефть в Китае также является положительным моментом.

Некоторые аналитики отметили оптимистичные признаки роста спроса в авиационной отрасли Китая, а также приближающийся праздник Золотой недели, который может стать толчком для внутренних путешествий.

"Летная активность продолжает улучшаться, при этом общее количество рейсов по всему миру увеличивается на 35% в годовом исчислении и составляет более 18 000", - отмечают аналитики ANZ.

Китайский импорт сырой нефти в августе вырос на 8% по сравнению с предыдущим месяцем до 10,53 млн баррелей в сутки, или 44,53 млн тонн, согласно данным Главного таможенного управления от 7 сентября. Это первый раз с апреля, когда закупки нефти превысили 10 млн баррелей в сутки, что сигнализирует о замедлении активности по сокращению запасов в государственном нефтяном секторе Китая.

Между тем ущерб, нанесенный объектам по добыче нефти в Мексиканском заливе США в результате урагана "Ида", по-прежнему сдерживал добычу, ограничивая снижение цен.

Более чем через неделю после того, как "Ида" достигла побережья, платформы производительностью 1,44 млн баррелей в день, или 79,33% от общего объема добычи нефти в заливе, оставались закрытыми, сообщило 7 сентября Бюро по безопасности и охране окружающей среды США.

"Рынок также оценивает влияние продолжающихся задержек возобновления операций в Мексиканском заливе", - заявили аналитики ANZ, добавив, что почти 80% добычи не возобновлено, несмотря на то, что операторы первоначально заявили, что ущерб их предприятиям нанесен незначительный.

Аналитики Phillip Futures считают, что последствия прекращения поставок, вызванные ураганом, могут привести к повышению цен в течение недели.

Данные по запасам от Американского института нефти должны быть опубликованы позже сегодня с задержкой на один день из-за выходных в США 6 сентября.

"Отчеты об инвентаризации от EIA и API должны быть интересными на этой неделе, поскольку цифры должны отражать воздействие шторма", - считают аналитики ING.