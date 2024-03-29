Цены на нефть завершили первый квартал уверенным ростом

Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом.

Цены на нефть Brent и WTI завершили март и первый квартал 2024 года уверенным ростом.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", торги обеими марками в пятницу не проводятся, так как биржи закрыты в связи со Страстной пятницей.

По данным​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌‌​​​‌​‌‍‌‌‌‌​​‌​‌‌​‍‌‌‌‌​​‌‌​​‌‍‌‌‌‌​​‌‌‌‌​‍‌‌‌‌​​​​‌‌‌‍‌‌‌‌‌​‌​​‌​‍‌‌‌‌​​‌​‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​‌‍‌‌‌‌​​‌‌​‌​‍‌‌‌‌​​​‌‌​​‍‌‌‌‌​​‌​‌‌‌ Dow Jones Market, в марте Brent подорожала на 4,6%, WTI - на 6,3%. В первом квартале цены выросли на 13,6% и 16,1%.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на закрытие рынка в четверг увеличилась на 1,39 доллара (1,6%), до 87,48 доллара за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали на 1,82 доллара (2,2%), до 83,17 доллара за баррель.