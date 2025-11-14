Цены на нефть выросли на 1,5%

Мировые цены на нефть выросли на порядка 1,5% в пятницу утром. Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,43% относительно предыдущего закрытия, до $63,91 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,57%, до $59,61.