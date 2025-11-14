Цены на нефть выросли на 1,5%
Энергетика
- 14 ноября, 2025
- 09:18
Мировые цены на нефть выросли на порядка 1,5% в пятницу утром. Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов. Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent увеличилась на 1,43% относительно предыдущего закрытия, до $63,91 за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,57%, до $59,61.
Последние новости
09:27
Фото
Участникам конгресса в Узбекистане представили одну из древнейших рукописей КоранаКультура
09:21
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (14.11.2025)Финансы
09:18
Цены на нефть выросли на 1,5%Энергетика
09:07
Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (14.11.2025)Финансы
08:57
Южная Корея настаивает на строительстве атомной субмарины у себя в странеДругие страны
08:49
Южная Корея планирует приобрести у США военную технику на $25 млрдДругие страны
08:38
NYT: США готовят исключения из пошлин, чтобы сдержать рост цен на продуктыДругие страны
08:19
Фото
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспортаИнфраструктура
07:48