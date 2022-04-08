Цены на нефть в ходе торгов продемонстрировали разнонаправленную динамику

Мировые цены на нефть в пятницу утром не продемонстрировали единую динамику на неоднозначном новостном фоне.

Мировые цены на нефть в пятницу утром не продемонстрировали единую динамику на неоднозначном новостном фоне.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,01% — до 100,57 долларов США за баррель, майских фьючерсов на WTI —выросла на 0,44%, до 96,44 доллара.

Причиной разнонаправленной динамики является то, что инвесторы опасаются возможного сокращения нефти на рынке на фоне ужесточения антироссийских санкций. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что 11 апреля главы МИД ЕС обсудят санкции против российской нефти.

Но при этом опасения по поводу нехватки сырья снижаются на фоне сообщений о том, что США вместе с другими странами МЭА планируют выпустить на рынок 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов.

Кроме того, негативную динамику цен поддерживают опасения за развитие мировой экономики на фоне вспышки COVID-19 в крупнейшем импортере нефти — Китае. Правительство страны ввело ограничительные меры с целью остановить новый всплеск пандемии. Так, ограничение передвижений населения привело к сокращению спроса на нефть.