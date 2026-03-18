Цены на нефть снизились утром в среду после роста во вторник.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Майские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на лондонской бирже ICE Futures на $2,15 (2,08%), до 101,27 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $2,95 (3,07%), до $93,26 за баррель.