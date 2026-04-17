    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим службу на освобожденных территориях

    • 17 апреля, 2026
    • 00:17
    Закир Гасанов встретился с личным составом, несущим службу на освобожденных территориях

    Руководящий состав Министерства обороны (МО) Азербайджана встретился с военнослужащими, несущими службу на освобожденных территориях, поинтересовался их заботами и вопросами обеспечения, а также ознакомился с социально-бытовыми условиями, созданными в воинской части.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу оборонного ведомства.

    Министру обороны генерал-полковнику Закиру Гасанову было доложено, что в воинской части в соответствии с современными стандартами созданы все условия для организации служебно-боевой деятельности личного состава на высоком уровне и повышения профессионализма военнослужащих.

    Глава Минобороны отметил важность надлежащего выполнения военнослужащими возложенных на них обязанностей, что способствует совершенствованию их знаний и навыков. Было подчеркнуто, что вопросы улучшения социально-бытовых условий военнослужащих находятся в центре внимания президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

    В заключение руководство Министерства обороны понаблюдало за проведением занятий в учебном городке воинской части, а также поинтересовалось состоянием и эксплуатацией артиллерийских средств.

    Закир Гасанов Министерство обороны Азербайджана Освобожденные территории Азербайджана
    Zakir Həsənov azad olunmuş ərazilərdə xidmət edən şəxsi heyətlə görüşüb

    04:15

    Ливанские военные пригрозили арестами за оружейные салюты в столице

    Другие страны
    03:39

    ВОЗ следит за ситуацией с оспой обезьян в Московской области

    В регионе
    03:23

    МВФ возобновил сотрудничество с Венесуэлой

    Финансы
    02:56

    Турция упростила визовый режим для граждан Австралии

    В регионе
    02:40

    Reuters: Война в Иране вынуждает США задерживать поставки оружия партнерам из ЕС

    Другие страны
    02:17

    ОИС призывает Ливан и Израиль соблюдать перемирие

    Другие страны
    01:59

    В ЦАХАЛ подтвердили начало 10-дневного прекращения огня в Ливане

    Другие страны
    01:35

    Сахибе Гафаровой вручили Парламентскую медаль почета Грузии - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    01:18

    Украинский "Шахтер" вышел в 1/2 финала Лиги конференций УЕФА

    Футбол
    Лента новостей