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Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+

Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+ Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
1 ноября 2021 г. 09:38
Цены на нефть снизились в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в понедельник утром снизились в ожидании заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена январских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 0,23%, до 83,52 доллара США за баррель, декабрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,38%, до 83,25 доллара США за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку инвесторы находятся в некоторой неуверенности перед очередным заседанием ОПЕК+, которое запланировано на четверг, 4 ноября.

"Поскольку альянс и его союзники должны встретиться в четверг, трейдеры задаются вопросом, нужно ли будет увеличивать добычу более чем на запланированные 400 тысяч баррелей в день после того, как данные показали, что запасы бензина в США резко падают, в то время как коммерческие запасы сырой нефти на месторождении Кушинг, Оклахома, близки к критическим уровням", — заявили газета Wall Street Joornal аналитики ANZ.

Кроме того, давление на нефтяные котировки оказывают опасения по поводу новых вспышек заболеваемости ковидом в Китае. По словам экспертов ANZ, рост числа новых случаев выявления инфицированных может означать замедление глобального восстановления спроса на нефть.

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Версия на английском языке Oil prices fall ahead of OPEC + meeting

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