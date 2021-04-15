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Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду

Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду По итогам среды котировки сырья выросли на 4,6-4,9%
Энергетика
15 апреля 2021 г. 09:47
Цены на нефть снижаются после резкого роста в среду

Стоимость нефти снижается в четверг утром в рамках коррекции после активного роста среды, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.51 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,09% — до 66,52 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,19%, до 63,03 доллара США за баррель.

Небольшое снижение стоимости нефти утром обусловлено коррекцией. По итогам среды котировки сырья выросли на 4,6-4,9%. Такому удорожанию способствовали данные о снижении ее запасов в США больше прогноза, а также повышение прогнозов относительно спроса Международным энергетическим агентством (IEA) и ОПЕК.

"Фиксация прибыли вероятна, поскольку цены на нефть вчера чрезмерно выросли", — сказала агентству Bloomberg основательница Vanda Insights Вандана Хари.

Она также связала рост котировок в среду с "выборочным" вниманием инвесторов к новостям — несмотря на повышение прогнозов по спросу и снижению запасов нефти в США, в Европе по-прежнему действуют карантинные ограничения, а Индия погружается во вторую волну коронавируса.

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Версия на английском языке Oil prices falling after previous sharp rise

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