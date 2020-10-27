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Цены на нефть растут на опасениях за предложение сырья

Цены на нефть растут на опасениях за предложение сырья Ряд стран в последнее время фиксируют рекордный суточный прирост заражений и вводят новые ограничения, что мешает восстановлению экономики и снижает спрос на сырье
Энергетика
27 октября 2020 г. 15:16

Мировые цены на нефть во вторник днем растут на фоне приостановки части добычи в Мексиканском заливе из-за урагана "Сета".

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.22 (по бакинскому времени) цена январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,05% — до 41,24 доллара США за баррель, декабрьских фьючерсов — на 0,99%, до 40,86 доллара США за баррель. Декабрьские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 1,12% — до 38,99 доллара США за баррель.

Поддержку ценам на нефть во вторник оказывает природная ситуация в США. Национальный центр по слежению за ураганами (NHC) сообщил, что тропический шторм "Сета" в Карибском море усилился до урагана. Такие нефтяные компании, как BP, Chevron и Equinor, эвакуировали буровые установки. На данный момент почти 16% от нефтяной добычи в Мексиканском заливе остановлено.

В то же время эксперты предупреждают, что прогнозы по восстановлению спроса на нефть остаются пессимистичными на фоне распространения коронавируса в мире. Ряд стран в последнее время фиксируют рекордный суточный прирост заражений и вводят новые ограничения. Это мешает восстановлению экономики и снижает спрос на сырье.

"Пусть ураган "Сета" и принес облегчение ценам на нефть в текущих обстоятельствах, оно будет очень кратковременным. Настроение на рынке действительно мрачное", — сказал агентству Рейтер аналитик PVM Oil Associates Тамаш Варга (Tamas Varga).

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