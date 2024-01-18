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Цены на нефть подорожали из-за сохранения напряженности в регионе Красного моря

Цены на нефть подорожали из-за сохранения напряженности в регионе Красного моря Цены на нефть эталонных марок в четверг повысились из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря и сокращения добычи нефти в США.
Энергетика
18 января 2024 г. 09:42
Цены на нефть подорожали из-за сохранения напряженности в регионе Красного моря

Цены на нефть эталонных марок в четверг повысились из-за сохранения геополитической напряженности в регионе Красного моря и сокращения добычи нефти в США.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает Trading Economics.

Котировки мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составили 78,1 доллара за баррель, что на 0,22 доллара (на 0,3%) выше уровня на закрытие предыдущих торгов.

Цены фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) утром выросли на 0,4 доллара (на 0,55%), до 72,96 доллара за баррель.

США нанесли минувшей ночью очередные удары по объектам, используемым йеменскими хуситами для нападения на международные морские пути.

"Силы Центрального командования США нанесли удары по 14 ракетным пусковым установкам, которые были заряжены для запуска в районах, контролируемых хуситами в Йемене", - говорится в заявлении Центрального командования ВС США в социальных сетях. Отмечается, что данные ракетные установки "представляли непосредственную угрозу торговым судам и кораблям ВМС США в регионе и могли быть запущены в любое время".

США считают, что нанесенные удары "ослабят возможности хуситов продолжать свои безрассудные нападения на международное и коммерческое судоходство в Красном море, Баб-эль-Мандебском проливе и Аденском заливе".

На стоимость нефти отразилось и сокращение добычи на 650-700 тыс. баррелей в сутки в Северной Дакоте в результате холодов. Этот штат является одним из ведущих по производству нефти в США.

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Версия на английском языке Oil prices rise as tensions persist in Red Sea region

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