    Цены на нефть подешевели более чем на 1%

    Энергетика
    • 23 февраля, 2026
    • 09:38
    Цены на нефть подешевели более чем на 1%

    Мировые цены на нефть снизились более чем на 1% в понедельник утром после заметного роста на прошедшей неделе.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent опустилась на 1,21% - до $70,44 за баррель, апрельских фьючерсов на WTI - на 1,31%, до $65,61. По итогам прошедшей недели стоимость Brent подскочила на 6,3%, WTI - на 5,8%.

    Инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг США и Ираном. Переговоры между странами пройдут в Женеве 26 февраля. Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что страна готова к любому развитию ситуации в свете переговоров с США, хотя в последнем раунде диалога были воодушевляющие сигналы. Рынки оценивают то, как возможные дальнейшие действия США в отношении Ирана могут отразиться на поставках нефти из страны.

