    Зеленский: Проверяется версия теракта в Николаеве, где при взрыве пострадали 7 полицейских

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 22:22
    В случае с сегодняшним взрывом в Николаеве, из-за которого пострадали семь полицейских, проверяется версия о террористическом акте.

    Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

    "Только что были первые доклады правоохранителей о взрыве в Николаеве. Пострадали сотрудники Национальной полиции - семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь. Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте", - отметил Зеленский.

    Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что сегодня вечером семеро сотрудников патрульной полиции получили ранения в результате взрыва на неработающей АЗС в Николаеве.

