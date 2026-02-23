Зеленский: Проверяется версия теракта в Николаеве, где при взрыве пострадали 7 полицейских

В случае с сегодняшним взрывом в Николаеве, из-за которого пострадали семь полицейских, проверяется версия о террористическом акте.

Как передает Report, об этом президент Украины Владимир Зеленский написал в своем телеграм-канале.

"Только что были первые доклады правоохранителей о взрыве в Николаеве. Пострадали сотрудники Национальной полиции - семь человек ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Им оказывается необходимая помощь. Выясняются все обстоятельства. В частности, проверяется версия о террористическом акте", - отметил Зеленский.

Ранее глава Национальной полиции Украины Иван Выговский сообщил, что сегодня вечером семеро сотрудников патрульной полиции получили ранения в результате взрыва на неработающей АЗС в Николаеве.