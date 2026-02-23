В Счетной палате Азербайджана прошло очередное заседание коллегии

Под председательством главы Счетная палата Азербайджана Вугар Гюльмамедов состоялось очередное заседание коллегии.

Как передает Report со ссылкой на палату, сначала заместитель председателя ведомства Насир Садыгов представил вопрос организации мониторинга и корректирующих (оздоровительных) мероприятий в рамках деятельности по управлению качеством. Он отметил, что соответствующая работа имеет важное значение для повышения качества и эффективности аудита. В ходе обсуждений состоялся обмен мнениями по системному применению процедур мониторинга, а также своевременной и эффективной реализации корректирующих мер по выявленным несоответствиям.

Затем руководитель аппарата Счетной палаты Тамерлан Юсиф-заде представил информацию о текущем состоянии работ по созданию Государственной информационной системы аудита.

Далее В.Гюльмамедов затронул вопросы внедрения нововведений в ежегодный отчет о деятельности, включая оценку влияния работы ведомства, и дал поручения членам коллегии и руководителям структурных подразделений ускорить цифровизацию государственного аудита, а также изучить возможности расширения применения искусственного интеллекта при подготовке аудиторских отчетов и в административном управлении.

В завершение заседания были рассмотрены другие текущие вопросы повестки дня.