В Копенгагене подписан новый План действий между ОТГ и региональным бюро ВОЗ

В столице Дании Копенгагене подписан новый План действий по реализации Меморандума о взаимопонимании о сотрудничестве на 2026–2027 годы между Организацией тюркских государств (ОТГ) и Всемирной организацией здравоохранения/Европа (Европейское региональное бюро ВОЗ).

Как передает турецкое бюро Report, документ подписали генеральный секретарь ОТГ Кубанычбек Омуралиев и региональный директор ВОЗ по Европе доктор Ханс Хенри П. Клюге.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между ОТГ и ВОЗ/Европа, в частности в сферах готовности к чрезвычайным ситуациям, цифровизации, программ наращивания потенциала, а также экологически устойчивых медицинских учреждений.

Отмечается, что в рамках плана действий стороны намерены углублять взаимодействие по направлениям укрепления безопасности здравоохранения, борьбы с неинфекционными заболеваниями, продвижения здорового старения и развития инициатив в области климата и здравоохранения.

Подчеркивается, что подписание плана создает четкую и конкретную основу для совместной деятельности, обеспечивая преемственность стратегического сотрудничества между двумя организациями и знаменуя переход партнерства от этапа планирования к стадии практического регионального воздействия.