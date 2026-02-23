МИД Словакии: 20-й пакет санкций против РФ не был полностью согласован

По последнему 20-му пакету санкций против РФ имеется ряд нерешенных вопросов, включая недовольство владеющих морскими портами стран запретом на оказание услуг судам, предположительно имеющим отношение к "теневому флоту".

Как сообщает европейское бюро Report, об этом по итогам заседания Совета по иностранным делам ЕС заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

"У ряда стран возникли вопросы по этому пакету. И прежде всего это страны, имеющие морские порты, где должно быть запрещено оказывать какие-либо услуги теневому флоту или судам, которые используются для перевозки сжиженного газа, нефти или другой продукции. Поэтому кипрское председательство сообщает, что обсуждение этого 20-го пакета продолжается, и пока не совсем ясно, каким будет его окончательный вариант", - заявил он.

По его словам, Братислава сделала политическую оговорку, что на фоне текущих мирных переговоров между США, Украиной и РФ, на которых обсуждаются многие вопросы, включая безопасности, и территорий, принятие дополнительных санкций (против РФ - ред.) может их сорвать.

Говоря о ситуации с поставками нефти в Словакию, Бланар заметил, что хотел бы получить от украинской стороны более четкое разъяснение ситуации. "Мы не понимаем позицию украинской стороны, которая не строит коммуникацию с нами и не предоставляют нам соответствующую информацию о повреждениях (на нефтепроводе "Дружба"). Этот вопрос продолжает обсуждаться. Я искренне верю, что Украина будет конструктивной в этом вопросе", - сказал он.

По словам министра, Словакия помогает Украине максимально, насколько это возможно, и в первую очередь гражданскому населению. Страна также снабжает Украину дизельным топливом, произведенным Slovnaft, а также отправляет газ по реверсному направлению и электроэнергию в чрезвычайных ситуациях. "Словакия - одна из немногих, которая может технически это сделать", - отметил он.

"Я хочу верить, что украинская сторона подойдет к этому вопросу ответственно и что нам не придется прибегать к каким-либо ответным мерам", - заключил он.