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Цены на нефть падают в преддверии саммита ОПЕК+

Цены на нефть падают в преддверии саммита ОПЕК+ Давление на цены оказало возобновление судоходства через Суэцкий канал и сложная эпидемиологическая ситуация в Европе, Индии и некоторых регионах США
Энергетика
30 марта 2021 г. 19:49
Цены на нефть падают в преддверии саммита ОПЕК+

Нефть дешевеет. Давление на цены оказало возобновление судоходства через Суэцкий канал и сложная эпидемиологическая ситуация в Европе, Индии и некоторых регионах США. Кроме того, трейдеры осторожничают накануне министерского саммита ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля июньской нефти Brent 30 марта к 19:17 (по бакинскому времени) составила 64,13 доллара США (-1,22%). Баррель майской нефти WTI торговался по 60,55 доллара США (-1,64%). В ходе торговой сессии цены на эталонные сорта нефти колебались в диапазоне 63,52–65,35 доллара США и 59,97–62,25 доллара США соответственно.

Суда снова прошли через Суэцкий канал после того, как буксиры сняли с мели гигантский контейнеровоз Ever Given, который почти неделю блокировал самую узкую часть прохода, в результате чего вокруг водного пути скопилось огромное количество судов.

В связи с уменьшением опасений по поводу нехватки физических поставок рынок переключает внимание на министерскую встречу Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и союзников, включая Россию, под общим названием ОПЕК+. Она запланирована на 1 апреля.

Саудовская Аравия готова согласиться на продление сокращений производства до июня, а также продлить добровольные односторонние ограничения на фоне последней волны карантина из-за коронавируса, сообщил в понедельник информированный по этом вопросу источник Reuters.

«Колебание цен, которое мы наблюдаем, означает, что ОПЕК+, вероятно, снова потребуется осторожный подход, — заявили в банке ING. — Мы считаем, что группа, скорее всего, сохранит нефтедобычи на прежнем уровне, поскольку ОПЕК+ желает избежать новой распродажи».

Возобновление карантинных ограничений и проблемы с вакцинацией могут уменьшить восстановление спроса на нефть в 2021 году на 1 млн баррелей в сутки (б/с).

По словам трейдеров и аналитиков, блокирующие усилия по сдерживанию мировых поставок растут незаметно для экспорта из Ирана, члена ОПЕК, в Китай, который игнорирует санкции США и Организации Объединенных Наций в отношении Исламской республики и импортирует большие объемы иранской нефти. В этом месяце Китай может получать до 1 млн б/с нефти из Ирана, выдаваемой за сырье из других стран.

Укрепление доллара США также оказало давление на нефтяные котировки. Поскольку нефть номинирована в долларах, более сильный доллар делает сырье более дорогим для держателей других валют.

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