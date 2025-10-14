Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку

    Цены на нефть незначительно подешевели

    Энергетика
    • 14 октября, 2025
    • 10:44
    Цены на нефть незначительно подешевели

    Цены на нефть продемонстрировали стабильность на торгах во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая.

    Как передает Report, стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,31 за баррель.

    В сранении с показателем предыдущих торгов, это на $0,01 (0,02%) ниже.

    Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на $0,02 (0,03%), до $59,47 за баррель.

    Brent WTI фьючерсы стоимость нефти

    Последние новости

    11:10

    На Солнце произошла вспышка класса М2.0

    Наука и образование
    11:08

    Замминистра: В Азербайджане ежегодно на образование выделяется около 5 млрд манатов

    Наука и образование
    11:06

    На освобожденных территориях Азербайджана реализовано почти 1500 проектов закупок за 5 лет

    Бизнес
    11:05

    Лицам с инвалидностью предоставлено 104 тыс. средств реабилитации

    Социальная защита
    11:01

    Бахар Мурадова: Около 3 тыс. девушек прошли тренинги по профилактике ранних браков

    Социальная защита
    11:00

    ВВП Казахстана за 9 месяцев вырос на 6,3%

    В регионе
    11:00

    Трамп: Главное - мир на Ближнем Востоке

    Другие страны
    10:57

    В Азербайджане по межправительственным программам будут обучаться 62 иностранных студента

    Наука и образование
    10:56

    Сегодня стартует процесс электронного перевода учащихся

    Наука и образование
    Лента новостей