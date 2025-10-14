Цены на нефть незначительно подешевели
Энергетика
- 14 октября, 2025
- 10:44
Цены на нефть продемонстрировали стабильность на торгах во вторник, трейдеры продолжают следить за развитием торговых отношений США и Китая.
Как передает Report, стоимость декабрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures составила $63,31 за баррель.
В сранении с показателем предыдущих торгов, это на $0,01 (0,02%) ниже.
Фьючерсы на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели на $0,02 (0,03%), до $59,47 за баррель.
