В Мексике заявили, что спецназ ликвидировал главаря картеля без помощи США

Спецслужбы Мексики самостоятельно разработали и реализовали силовую операцию, в ходе которой был ликвидирован главарь наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Рубен Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо, американская сторона предоставила лишь дополнительную разведывательную информацию.

Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило посольство Мексики в США.

"Военная операция в Тапальпе, штат Халиско, направленная на захват Рубена Н. по прозвищу Эль Менчо, была спланирована и осуществлена Специальными силами Мексики. Эта акция была проведена в рамках двустороннего сотрудничества, при этом власти США предоставили дополнительную разведывательную информацию", - сообщили в дипмиссии.

Так в посольстве прокомментировали появляющиеся в соцсетях сообщения о том, что операция по ликвидации лидера CJNG была осуществлена американскими военными, назвав такие публикации ложными.

В дипмиссии добавили, что военнослужащие мексиканской Национальной гвардии и армии усиливают меры безопасности в Халиско и соседних штатах для поддержания общественного порядка в связи с возможной реакцией преступных группировок.

При этом газета The Washington Post со ссылкой на источник пишет, что операция была проведена мексиканскими военными, но "включала участие совместной спецгруппы США и Мексики".

Структура, сформированная Пентагоном в январе 2025 года для борьбы с наркокартелями, базируется в штате Аризона. В нее входят представители разведывательных и правоохранительных служб, а также военные США.

В пуцбликации уточняется, что группа регулярно взаимодействует с мексиканскими военными. Она, в частности, собирает информацию о наркокартелях, которые действуют в США и Мексике.