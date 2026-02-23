Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    В Мексике заявили, что спецназ ликвидировал главаря картеля без помощи США

    • 23 февраля, 2026
    • 05:16
    Спецслужбы Мексики самостоятельно разработали и реализовали силовую операцию, в ходе которой был ликвидирован главарь наркокартеля "Новое поколение Халиско" (CJNG) Рубен Осегера Сервантес по прозвищу Эль Менчо, американская сторона предоставила лишь дополнительную разведывательную информацию.

    Как передает Report, об этом в соцсети Х сообщило посольство Мексики в США.

    "Военная операция в Тапальпе, штат Халиско, направленная на захват Рубена Н. по прозвищу Эль Менчо, была спланирована и осуществлена Специальными силами Мексики. Эта акция была проведена в рамках двустороннего сотрудничества, при этом власти США предоставили дополнительную разведывательную информацию", - сообщили в дипмиссии.

    Так в посольстве прокомментировали появляющиеся в соцсетях сообщения о том, что операция по ликвидации лидера CJNG была осуществлена американскими военными, назвав такие публикации ложными.

    В дипмиссии добавили, что военнослужащие мексиканской Национальной гвардии и армии усиливают меры безопасности в Халиско и соседних штатах для поддержания общественного порядка в связи с возможной реакцией преступных группировок.

    При этом газета The Washington Post со ссылкой на источник пишет, что операция была проведена мексиканскими военными, но "включала участие совместной спецгруппы США и Мексики".

    Структура, сформированная Пентагоном в январе 2025 года для борьбы с наркокартелями, базируется в штате Аризона. В нее входят представители разведывательных и правоохранительных служб, а также военные США.

    В пуцбликации уточняется, что группа регулярно взаимодействует с мексиканскими военными. Она, в частности, собирает информацию о наркокартелях, которые действуют в США и Мексике.

