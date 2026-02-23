Президента Литвыа прооперировали из-за полученной бытовой травмы
- 23 февраля, 2026
- 06:38
Президент Литвы Гитанас Науседа перенес операцию из-за полученной бытовой травмы.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба главы государства.
Науседа, находясь дома, получил бытовую травму. Как отмечается в сообщении, у него пострадало левое предплечье. "Президенту на месте была оказана первая помощь, после чего его доставили в больницу", - говорится в сообщении. Медики провели операцию, характер которой не уточняется.
"Ночь президент проведет в больнице", - уточнила пресс-служба.
