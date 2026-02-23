İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Məişət zədəsi alan Litva Prezidenti əməliyyat olunub

    Digər ölkələr
    • 23 fevral, 2026
    • 07:11
    Məişət zədəsi alan Litva Prezidenti əməliyyat olunub

    Litva Prezidenti Gitanas Nauseda xəsarət aldığı üçün əməliyyat olunub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə dövlət başçısının mətbuat xidməti açıqlama yayıb.

    Nauseda evdə olarkən məişət xəsarəti alıb. Bildirilib ki, onun sol biləyi zədələnib.

    "Prezidentə hadisə yerində ilkin tibbi yardım göstərilib, daha sonra xəstəxanaya aparılıb", – deyə məlumatda qeyd olunub. Həkimlər əməliyyat aparıblar, lakin onun xarakteri açıqlanmayıb.

    "Prezident gecəni xəstəxanada keçirəcək", – mətbuat xidməti əlavə edib.

    Президента Литвы прооперировали из-за полученной бытовой травмы

