Колумбия столкнулась с ограничениями на импорт газа из Венесуэлы

Колумбия не сможет импортировать природный газ из Венесуэлы без специального разрешения властей США, что осложняет планы по обеспечению энергоснабжения страны.

Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Caracol, об этом сообщил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии Эдвин Пальма по итогам встречи с венесуэльским руководством в Каракасе.

По словам министра, реализация сделки через государственную компанию Ecopetrol оказалась невозможной без дополнительного согласования.

"К сожалению, похоже, что через Ecopetrol мы не сможем совершить эту трансакцию", - заявил Пальма.

Он также подчеркнул, что получение необходимого разрешения может занять значительное время.

"Оформление новой лицензии будет более сложным и затяжным, а нам важен срок выполнения", - добавил глава ведомства.

Министр отметил, что Колумбия уже сталкивается с растущим дефицитом природного газа. По его словам, существующие запасы могут быть исчерпаны в течение нескольких лет и уже сейчас не полностью покрывают внутренние потребности страны.