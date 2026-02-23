Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Колумбия столкнулась с ограничениями на импорт газа из Венесуэлы

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 07:47
    Колумбия столкнулась с ограничениями на импорт газа из Венесуэлы

    Колумбия не сможет импортировать природный газ из Венесуэлы без специального разрешения властей США, что осложняет планы по обеспечению энергоснабжения страны.

    Как передает Report со ссылкой на радиостанцию Caracol, об этом сообщил министр горнодобывающей промышленности и энергетики Колумбии Эдвин Пальма по итогам встречи с венесуэльским руководством в Каракасе.

    По словам министра, реализация сделки через государственную компанию Ecopetrol оказалась невозможной без дополнительного согласования.

    "К сожалению, похоже, что через Ecopetrol мы не сможем совершить эту трансакцию", - заявил Пальма.

    Он также подчеркнул, что получение необходимого разрешения может занять значительное время.

    "Оформление новой лицензии будет более сложным и затяжным, а нам важен срок выполнения", - добавил глава ведомства.

    Министр отметил, что Колумбия уже сталкивается с растущим дефицитом природного газа. По его словам, существующие запасы могут быть исчерпаны в течение нескольких лет и уже сейчас не полностью покрывают внутренние потребности страны.

    Колумбия Венесуэла поставки газа
    Kolumbiya Venesueladan qaz idxalına məhdudiyyətlərlə üzləşib
    Ты - Король

    Последние новости

    08:31
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:09

    Дроны атаковали в Татарстане объекты в промзоне

    В регионе
    07:47

    Колумбия столкнулась с ограничениями на импорт газа из Венесуэлы

    Другие страны
    07:12

    Китай призвал США отменить пошлины против торговых партнеров

    Другие страны
    06:38

    Президента Литвы прооперировали из-за полученной бытовой травмы

    Другие страны
    06:23

    Страны НАТО проведут учения по противолодочной обороне

    Другие страны
    05:55

    Создатель ЧВК Blackwater присоединился к разработчику дронов в Украине

    Другие страны
    05:16

    В Мексике заявили, что спецназ ликвидировал главаря картеля без помощи США

    Другие страны
    04:48

    Ким Чен Ына переизбрали на пост генерального секретаря ТПК

    Другие страны
    Лента новостей