Страны НАТО более 10 дней проведут учения по противолодочной обороне
Другие страны
- 23 февраля, 2026
- 06:23
С 23 февраля по 6 марта подразделения стран-членов Североатлантического альянса будут проводить ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026.
Как передает Report, маневры будут проводиться в центральной части Средиземного моря в территориальных водах Италии.
Учения начнутся для отработки задач противолодочной обороны. В частности, речь идет о тактических маневрах по обнаружению и отслеживанию подводных лодок.
Помимо прочего, учения проводятся с целью координации действий авиации и морских надводных сил, предусматривают обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежный операций.
Такие мероприятия организовывают каждый год как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.
