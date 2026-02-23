Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Страны НАТО более 10 дней проведут учения по противолодочной обороне

    Другие страны
    • 23 февраля, 2026
    • 06:23
    Страны НАТО более 10 дней проведут учения по противолодочной обороне

    С 23 февраля по 6 марта подразделения стран-членов Североатлантического альянса будут проводить ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026.

    Как передает Report, маневры будут проводиться в центральной части Средиземного моря в территориальных водах Италии.

    Учения начнутся для отработки задач противолодочной обороны. В частности, речь идет о тактических маневрах по обнаружению и отслеживанию подводных лодок.

    Помимо прочего, учения проводятся с целью координации действий авиации и морских надводных сил, предусматривают обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежный операций.

    Такие мероприятия организовывают каждый год как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.

