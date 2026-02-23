Страны НАТО более 10 дней проведут учения по противолодочной обороне

С 23 февраля по 6 марта подразделения стран-членов Североатлантического альянса будут проводить ежегодные морские учения Dynamic Manta-2026.

Как передает Report, маневры будут проводиться в центральной части Средиземного моря в территориальных водах Италии.

Учения начнутся для отработки задач противолодочной обороны. В частности, речь идет о тактических маневрах по обнаружению и отслеживанию подводных лодок.

Помимо прочего, учения проводятся с целью координации действий авиации и морских надводных сил, предусматривают обмен разведданными и совместное планирование в условиях глубоководных и прибрежный операций.

Такие мероприятия организовывают каждый год как одно из ключевых многонациональных учений НАТО по подводной войне.