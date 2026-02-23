Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Китай призвал США отменить пошлины против торговых партнеров

    • 23 февраля, 2026
    07:12
    Китай призывает США отменить односторонние пошлины в отношении торговых партнеров, Пекин намерен твердо защищать свои интересы.

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минкоммерции КНР.

    "Мы обратили внимание на решение Верховного суда США по делу о тарифах и в настоящее время проводим всестороннюю оценку содержания и последствий данного решения. Китайская сторона последовательно выступает против любых односторонних тарифов и многократно подчеркивала, что в торговой войне нет победителей, а протекционизм не имеет будущего. Ответные пошлины США, пошлины на фентанил и другие односторонние меры нарушают международные торговые правила и внутреннее законодательство США, а также не соответствуют интересам всех сторон", - указали в ведомстве.

    В Минкоммерции КНР также отметили, что в отношениях между Китаем и США выгода достигается при сотрудничестве, а противостояние наносит ущерб.

    "Китайская сторона настоятельно призывает США отменить односторонние пошлины, введенные в отношении торговых партнеров. Мы также обратили внимание на то, что США готовятся принять альтернативные меры, в числе которых торговые расследования, чтобы сохранить дополнительные пошлины в отношении своих торговых партнеров. Китай будет внимательно следить за ситуацией и твердо защищать свои интересы", - говорится в заявлении.

    Çin ABŞ-ni ticarət tərəfdaşlarına qarşı rüsumları ləğv etməyə çağırıb
