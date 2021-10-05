Цены на нефть немного выросли после заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили незначительный рост после скачка накануне на решении альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть во вторник утром продолжили незначительный рост после скачка накануне на решении альянса ОПЕК+ придерживаться плана снижения ограничений на добычу, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,21%, до 81,43 доллара США за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,06%, до 77,67 доллара США за баррель.

На рынке нефти во вторник утром продолжается положительная динамика. После рекомендации министерского мониторингового комитета ОПЕК+ накануне придерживаться прежнего плана наращивания добычи нефти её котировки сильного выросли. В результате нефть марки WTI поднялась в цене выше 77 долларов США за баррель впервые с ноября 2014 года, а стоимость барреля марки Brent превысила отметку в 81 доллар США впервые с 17 октября 2018 года.

"Рынки ожидали более значительного роста, по некоторым оценкам, около 800 тысяч баррелей в день, учитывая прогнозы об увеличении дефицита на нефтяных рынках", — пояснили газете Wall Street Journal аналитики Commonwealth Bank of Australia.

"Прогноз ОПЕК предполагает дальнейшее сокращение мировых запасов нефти. Это проблема, учитывая, что запасы нефти и без того низкие", — добавили эксперты.