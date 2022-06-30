Цены на газ в Европе выросли почти на 4 процента

Биржевые цены на газ в Европе закончили последний день июня у отметки 1 580 долларов за тысячу кубометров, а несколькими часами ранее - впервые с марта - превысили 1 600 долларов США.

Биржевые цены на газ в Европе закончили последний день июня у отметки 1 580 долларов за тысячу кубометров, а несколькими часами ранее - впервые с марта - превысили 1 600 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на уровне 1 570 долларов за тысячу кубометров (+3,2% к расчетной цене среды — 1 521,9 доллара). Уже с первых часов торгов котировки росли ускоренными темпами и к 15.20 по бакинскому времени превысили отметку в 1600 долларов. Ценовой максимум составил 1 606,6 доллара за тысячу кубометров (+5,6%). К закрытию стоимость несколько снизила темпы роста и опустилась до 1 578,3 доллара США (+3,7%).