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Цены на газ в Европе выросли почти на 4 процента

Цены на газ в Европе выросли почти на 4 процента Биржевые цены на газ в Европе закончили последний день июня у отметки 1 580 долларов за тысячу кубометров, а несколькими часами ранее - впервые с марта - превысили 1 600 долларов США.
Энергетика
30 июня 2022 г. 21:31
Цены на газ в Европе выросли почти на 4 процента

Биржевые цены на газ в Европе закончили последний день июня у отметки 1 580 долларов за тысячу кубометров, а несколькими часами ранее - впервые с марта - превысили 1 600 долларов США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Ближайшие, августовские, фьючерсы по индексу одной из основных в мире торговых площадок TTF открыли сессию на уровне 1 570 долларов за тысячу кубометров (+3,2% к расчетной цене среды — 1 521,9 доллара). Уже с первых часов торгов котировки росли ускоренными темпами и к 15.20 по бакинскому времени превысили отметку в 1600 долларов. Ценовой максимум составил 1 606,6 доллара за тысячу кубометров (+5,6%). К закрытию стоимость несколько снизила темпы роста и опустилась до 1 578,3 доллара США (+3,7%).

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