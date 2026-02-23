Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией WUF13 Великое возвращение в Карабах
    Энергетика
    • 23 февраля, 2026
    • 12:40
    Цены на газ в Европе упали на 3,5%

    Биржевые цены на газ в Европе в последний понедельник зимы опустились на 3,5%, находясь на уровне ниже $380 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

    Мартовские (ближайшие) фьючерсы на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах открыли торги у отметки в $377,2 (-3,2%). Далее стоимость составила $376,2 (-3,5%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $389,7 за тысячу кубометров.

    Gas prices in Europe fall 3.5%

    Лента новостей