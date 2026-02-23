Цены на газ в Европе упали на 3,5%
Энергетика
- 23 февраля, 2026
- 12:40
Биржевые цены на газ в Европе в последний понедельник зимы опустились на 3,5%, находясь на уровне ниже $380 за тысячу кубометров.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Мартовские (ближайшие) фьючерсы на самом ликвидном европейском хабе TTF в Нидерландах открыли торги у отметки в $377,2 (-3,2%). Далее стоимость составила $376,2 (-3,5%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $389,7 за тысячу кубометров.
