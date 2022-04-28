Цены на газ в Европе снизились

Цены на газ в Европе на торгах в четверг после скачка накануне на 20%, до 1 370 долларов за тысячу кубометров, опустились до 1 100 долларов.

Цены на газ в Европе на торгах в четверг после скачка накануне на 20%, до 1 370 долларов за тысячу кубометров, опустились до 1 100 долларов.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 140 долларов, а через несколько минут опустилась до минимальных 1 085 долларов за тысячу кубометров. В последние минуты фьючерсы торгуются у отметки 1 100 долларов.

Высокий суточный ценовой максимум накануне фиксировался на новостях о прекращении поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа оплаты его в рублях.