О нас
Аудио новости

Цены на газ в Европе снизились

Цены на газ в Европе снизились Цены на газ в Европе на торгах в четверг после скачка накануне на 20%, до 1 370 долларов за тысячу кубометров, опустились до 1 100 долларов.
Энергетика
28 апреля 2022 г. 12:52
Цены на газ в Европе снизились

Цены на газ в Европе на торгах в четверг после скачка накануне на 20%, до 1 370 долларов за тысячу кубометров, опустились до 1 100 долларов.

Как передает Report, это следует из данных Лондонской биржи ICE.

Стоимость майских фьючерсов на газ по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на открытии торговой сессии составила 1 140 долларов, а через несколько минут опустилась до минимальных 1 085 долларов за тысячу кубометров. В последние минуты фьючерсы торгуются у отметки 1 100 долларов.

Высокий суточный ценовой максимум накануне фиксировался на новостях о прекращении поставок российского газа Польше и Болгарии из-за отказа оплаты его в рублях.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Avropada qaz yenidən ucuzlaşıb
Версия на английском языке Gas prices in Europe fall

Экслюзивные новости

Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
Глава областной администрации: Мариуполь - город, который не сдался врагу
27 апреля 2022 г. 16:27
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
TƏBIB: Только две больницы в Баку принимают пациентов с COVID-19
27 апреля 2022 г. 14:25
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
В Азербайджане утвердят список освобождаемой от НДС книжной и бумажной продукции
26 апреля 2022 г. 13:21
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
Ликвидатор последствий Чернобыльской аварии: О взрыве и радиации нам ничего не говорили…
26 апреля 2022 г. 11:53
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
В пресс-службе МВД Азербайджана новое назначение
26 апреля 2022 г. 09:44
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
Ислам Мустафаев: Мы около 25 лет вели интенсивные исследования по водородной энергетике
25 апреля 2022 г. 22:20
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
ВОЗ: Cмертность от COVID-19 снизилась до минимальных значений с начала пандемии
22 апреля 2022 г. 16:13
В Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
ФотоВ Мариуполе погибли еще 4 азербайджанца, 1 пропал без вести
22 апреля 2022 г. 13:07
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
Глава палаты: Азербайджан привлекателен для Болгарии с точки зрения туризма и бизнеса
21 апреля 2022 г. 19:07
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
Обучающиеся в Украине азербайджанские студенты могут подать заявку на перевод в Азербайджан
21 апреля 2022 г. 11:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi