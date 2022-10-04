Цены на газ в Европе снизились более чем на 6%

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 21 июля опустились ниже 1 650 долларов за тысячу кубометров.

Биржевые цены на газ в Европе на открытии торгов вторника впервые с 21 июля опустились ниже 1 650 долларов за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Фьючерсные контракты по индексу TTF на открытии стоили 1 618 долларов за тысячу кубометров (-6,2%).

Средняя расчетная цена ближайших фьючерсов в сентябре снизилась до 2 093 долларов (-14,6%). В августе цена немного превысила 2 450 долларов (+35,7%), что стало рекордом за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года.