Цены на газ в Европе превысили $850 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в четверг на открытии показали рост стоимости сразу на 30%, выше $850 за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $853,7 (+31%). Далее показатель составил $826,2 (+26,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $651,5 за тысячу кубометров.