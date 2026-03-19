Цены на газ в Европе превысили $850 за тысячу кубометров
- 19 марта, 2026
- 11:32
Биржевые цены на газ в Европе в четверг на открытии показали рост стоимости сразу на 30%, выше $850 за тысячу кубометров впервые с 10 января 2023 года.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Апрельские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $853,7 (+31%). Далее показатель составил $826,2 (+26,8%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $651,5 за тысячу кубометров.
