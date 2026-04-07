    Цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров

    Энергетика
    • 07 апреля, 2026
    • 11:11
    Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника выросли в пределах 1%, до $602,3 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $602,4 (+0,8%). Далее показатель составил $602,3 (+0,8%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $597,6 за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке по сравнению с февралем, впервые с января 2023 года превысив $600.

    Цена на газ Эскалация на Ближнем Востоке Операция США и Израиля против Ирана

    Последние новости

    11:51

    В Азербайджане будут уточнены виды залоговых активов

    Финансы
    11:47

    В Баку малолетние дети привели в движение автомобиль — погибла женщина

    Происшествия
    11:43

    Каха Каладзе: Дружба и мир на Южном Кавказе не имеют альтернативы

    В регионе
    11:40

    В Азербайджане число заблокированных вредоносных писем удвоилось

    ИКТ
    11:36

    Швеция намерена отменить постоянный вид на жительство для соискателей убежища

    Другие страны
    11:35

    Милли Меджлис проведет очередное заседание 10 апреля

    Милли Меджлис
    11:33

    В Гарадаге изъято около 71 кг марихуаны

    Происшествия
    11:32

    В Казахстане горит полигон твердых бытовых отходов

    В регионе
    11:31

    IFC поможет Азербайджану упростить реализацию проектов ГЧП

    Финансы
    Лента новостей