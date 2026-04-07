Цены на газ в Европе превысили $600 за тысячу кубометров

Биржевые цены на газ в Европе в начале торгов вторника выросли в пределах 1%, до $602,3 за тысячу кубометров.

Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

Майские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $602,4 (+0,8%). Далее показатель составил $602,3 (+0,8%).

Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $597,6 за тысячу кубометров. Средние биржевые цены на газ в Европе за март выросли на 59% на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке по сравнению с февралем, впервые с января 2023 года превысив $600.