    Цены на газ в Европе превысили $600 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива

    Энергетика
    • 03 марта, 2026
    • 11:34
    Биржевые цены на газ в Европе впервые с февраля 2025 года превысила $600 за тысячу кубометров.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии Ормузского пролива.

    Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $630 за тысячу кубометров.

    Рост котировок с начала дня достигает 17%.

    İranın Hörmüz boğazını bağlaması Avropada qazı bahalaşdırıb
    Gas prices in Europe rise above $600 barrel due to Iran's closure of Strait of Hormuz

