Цены на газ в Европе превысили $600 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива
Энергетика
- 03 марта, 2026
- 11:34
Биржевые цены на газ в Европе впервые с февраля 2025 года превысила $600 за тысячу кубометров.
Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.
Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии Ормузского пролива.
Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $630 за тысячу кубометров.
Рост котировок с начала дня достигает 17%.
