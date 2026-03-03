Цены на газ в Европе превысили $600 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива

Биржевые цены на газ в Европе впервые с февраля 2025 года превысила $600 за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Такая динамика отмечена на фоне заявлений Корпуса стражей исламской революции (КСИР) о перекрытии Ормузского пролива.

Стоимость апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около $630 за тысячу кубометров.

Рост котировок с начала дня достигает 17%.