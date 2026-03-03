İlham Əliyev WUF13 İrana hərbi zərbələr Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İranın Hörmüz boğazını bağlaması Avropada qazı bahalaşdırıb

    Energetika
    • 03 mart, 2026
    • 11:58
    Avropada təbii qazın birja qiymətləri 2025-ci ilin fevralından bəri ilk dəfə min kubmetr üçün 600 ABŞ dollarını ötüb.

    "Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.

    Bu cür dinamika İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hörmüz boğazının bağlanması barədə bəyanatları fonunda qeydə alınıb.

    Niderlandda TTF habında aprel fyuçersinin dəyəri min kubmetr üçün təxminən 630 ABŞ dollarına yüksəlib.

    Günün əvvəlindən kotirovkaların qiymət artımı 17 %-ə çatıb.

    Цены на газ в Европе превысили $600 из-за перекрытия Ираном Ормузского пролива
    Gas prices in Europe rise above $600 barrel due to Iran's closure of Strait of Hormuz

