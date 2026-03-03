İranın Hörmüz boğazını bağlaması Avropada qazı bahalaşdırıb
Energetika
- 03 mart, 2026
- 11:58
Avropada təbii qazın birja qiymətləri 2025-ci ilin fevralından bəri ilk dəfə min kubmetr üçün 600 ABŞ dollarını ötüb.
"Report" xəbər verir ki, bunu ticarət məlumatları təsdiqləyir.
Bu cür dinamika İran İslam İnqilabı Keşikçiləri Korpusunun (SEPAH) Hörmüz boğazının bağlanması barədə bəyanatları fonunda qeydə alınıb.
Niderlandda TTF habında aprel fyuçersinin dəyəri min kubmetr üçün təxminən 630 ABŞ dollarına yüksəlib.
Günün əvvəlindən kotirovkaların qiymət artımı 17 %-ə çatıb.
Son xəbərlər
12:27
NK-nın silahların və strateji materialların ixracı üzərində nəzarəti təşkil etmək səlahiyyətinin ləğvi qəbul edilibMilli Məclis
12:25
"Formula 1": Azərbaycan Qran-Prisi üçün paddok tikintisinə başlanıbFormula 1
12:25
Rusiya Ukraynaya zərbələr endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:22
Ölkədaxili sifarişli daşımalara görə tələb olunan sənədlərin siyahısının genişləndirilməsi qəbul edilibMilli Məclis
12:22
Elektron siqaretlərin istifadəsi, idxalı, ixracı, istehsalı və satışı ilə bağlı cərimələr son oxunuşda qəbul edilibMilli Məclis
12:21
Rəsmi Astana: Qazaxıstan Yaxın Şərq böhranında heç bir tərəfi dəstəkləmirDigər ölkələr
12:21
Foto
Gəncənin bəzi yolları bərbad vəziyyətə düşüb, icra hakimiyyəti "mərhələli təmir" vədi veribİnfrastruktur
12:21
MM qanunvericiliyə kibercinayətkarlıqla bağlı yeni terminlərin əlavə olunmasını qəbul edibMilli Məclis
12:20