    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Энергетика
    • 22 января, 2026
    • 11:49
    Цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубометров

    Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5,6% к расчетной цене среды, превысив $500 за тысячу кубометров впервые за десять месяцев.

    Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.

    Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $469,6 (-1,1%). Далее их стоимость составила уже $501,5 (+5,6%).

    Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $475 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.

