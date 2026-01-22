Цены на газ в Европе превысили $500 за тысячу кубометров
Энергетика
- 22 января, 2026
- 11:49
Биржевые цены на газ в Европе выросли на 5,6% к расчетной цене среды, превысив $500 за тысячу кубометров впервые за десять месяцев.
Как передает Report, это следует из данных лондонской биржи ICE.
Февральские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги у отметки в $469,6 (-1,1%). Далее их стоимость составила уже $501,5 (+5,6%).
Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - $475 за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже немного превысила $420, что почти на 9% больше, чем было годом ранее.
