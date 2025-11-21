Цены на газ упали до минимума за 18 месяцев после переговоров Зеленского с европейскими лидерами

Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Энергетика
    21 ноября, 2025
    17:50
    Цены на газ в Европе упали до минимума с мая прошлого года. Так рынок отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который обсудил с европейскими лидерами новый план США по украинскому кризису.

    Как передает Report, об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на данные биржи ICE Futures.

    Стоимость декабрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах (виртуальная торговая площадка природным газом) упала до €30,2 (-3,1%) за 1 МВт·ч - это $365,9 за 1 тыс. куб. м по текущему курсу на рынке Forex.

    Отметим, что Зеленский сегодня обсудил с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Британии Киром Стармером данный план.

