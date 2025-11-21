Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет Медиафорум D-8
    Европейские лидеры проведут срочные переговоры с Зеленским по плану США и России

    21 ноября, 2025
    14:27
    Европейские лидеры проведут срочные переговоры с Зеленским по плану США и России

    Европейские лидеры проведут срочные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить американо-российское предложение о прекращении войны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

    Согласно информации, телефонный разговор проведут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

    Разговор состоится сегодня в полдень по европейскому времени.

    Агентство Reuters подтверждает, что Мерц отказался от запланированного мероприятия, чтобы освободить время для участия в переговорах.

    Также ожидается еще одна встреча лидеров в кулуарах саммита G20 в Южной Африке в субботу.

    Avropa liderləri ABŞ və Rusiya planını müzakirə etmək üçün Zelenski ilə təcili danışıqlar aparacaqlar

    Лента новостей