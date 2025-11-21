Европейские лидеры проведут срочные переговоры с Зеленским по плану США и России
Другие страны
- 21 ноября, 2025
- 14:27
Европейские лидеры проведут срочные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить американо-российское предложение о прекращении войны.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.
Согласно информации, телефонный разговор проведут премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц.
Разговор состоится сегодня в полдень по европейскому времени.
Агентство Reuters подтверждает, что Мерц отказался от запланированного мероприятия, чтобы освободить время для участия в переговорах.
Также ожидается еще одна встреча лидеров в кулуарах саммита G20 в Южной Африке в субботу.
