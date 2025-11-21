Avropa liderləri ABŞ və Rusiya planını müzakirə etmək üçün Zelenski ilə təcili danışıqlar aparacaqlar
Digər ölkələr
- 21 noyabr, 2025
- 14:42
Avropa liderləri müharibənin dayandırılmasına dair ABŞ-Rusiya təklifini müzakirə etmək üçün Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ilə təcili danışıqlar aparacaqlar.
Bu barədə "Report" "Bloomberg"ə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, Zelenski ilə telefon danışığını Böyük Britaniyanın Baş naziri Kir Starmer, Fransa Prezidenti Emmanuel Makron və Almaniya kansleri Fridrix Merts aparacaq.
