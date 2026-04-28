    Энергетика
    • 28 апреля, 2026
    • 10:05
    Цены на Brent продолжают расти из-за ситуации вокруг Ормуза

    Цена на нефть марки Brent продолжает увеличиваться на фоне отсутствия прогресса в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

    Как передает Report, об этом сообщает Интерфакс.

    Отмечается, что цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:15 по московскому времени (9:15 по Баку) составляет $109,52 за баррель, что на $1,29 (1,19%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты подорожали на $2,9 (2,75%), до $108,23 за баррель.

    Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на $1,15 (1,19%), до $97,52 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на $1,97 (2,1%), до $96,37 за баррель.

    Президент США Дональд Трамп заявил советникам, что его не устраивает последнее предложение Тегерана, предусматривающее открытие Ормузского пролива и прекращение войны, но оставляющее вопрос об иранской ядерной программе для последующих переговоров, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники.

    Попытки урегулирования конфликта зашли в тупик, Иран по-прежнему перекрывает поставки через Ормузский пролив, по которому обычно поставляется на экспорт добываемая в Персидском заливе нефть, а США сохраняют блокаду иранских портов.

    Эскалация на Ближнем Востоке Цены на нефть Ормузский пролив Переговоры между США и Ираном Фьючерсы на Brent Фьючерсы WTI

