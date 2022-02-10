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Цены фьючерсов на природный газ в Европе выросли

Цены фьючерсов на природный газ в Европе выросли Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг колеблются в диапазоне 885-910 долларов США за тысячу кубометров, увеличившись на 0,8-3,8% к расчетной цене среды.
Энергетика
10 февраля 2022 г. 13:42
Цены фьючерсов на природный газ в Европе выросли

Цены фьючерсов на газ в Европе на торгах в четверг колеблются в диапазоне 885-910 долларов США за тысячу кубометров, увеличившись на 0,8-3,8% к расчетной цене среды.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1 000 долларов.

Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2 190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.Ц

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Версия на английском языке Futures prices for natural gas in Europe rise

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