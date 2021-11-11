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Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на семь процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на семь процентов Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов выросли на 7,2%, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров.
Энергетика
11 ноября 2021 г. 22:37
Цены фьючерсов на газ в Европе выросли на семь процентов

Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию сегодняшних торгов выросли на 7,2%, приблизившись к 900 долларам за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные ICE Futures.

Стоимость ближайших - декабрьских - фьючерсов на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, на открытии торгов почти достигла 860 долларов США за тысячу кубометров.

В течение дня фьючерсы торговались в среднем в районе 830-860 долларов, а к концу торгов - после того, как "Газпром" на аукционах не забронировал дополнительные мощности для транзита газа через Польшу и Украину (кроме мощности в точке выхода из украинской газотранспортной системы на границе со Словакией), выросла - до максимальных 896,8 доллара. Эта стоимость к концу торгов составила 894,2 доллара, что на 7,2% выше расчетной цены предыдущего торгового дня.

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