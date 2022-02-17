Цены фьючерсов на газ в Европе повысились до 864,5 доллара за тысячу кубов

Цены мартовских фьючерсов на газ на открытии торгов четверга превысили 850 долларов США за тысячу кубометров.

Цены мартовских фьючерсов на газ на открытии торгов четверга превысили 850 долларов США за тысячу кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.

Стоимость на открытии торговой сессии чуть превысила 850 долларов и уже через несколько минут выросла до 864,5 доллара, что на 5% выше расчетной цены накануне — 822,7 доллара.

Цены на газ в Европе с конца января демонстрируют сильную волатильность. После достижения в первом месяце года среднего уровня в 995 долларов котировки немного снизились и первые две недели февраля торговались в диапазоне 850-990 долларов, однако 14 февраля резко подскочили выше 1000 долларов, после чего снизились до 920 долларов, а 15 февраля — впервые за полтора месяца — на фоне ослабления геополитических опасений упали ниже 800 долларов. Ценовой минимум на торгах 16 февраля составил 760 долларов.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался с весны 2021 года, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Исторический максимум на фьючерсном рынке в 2190 долларов был достигнут 21 декабря. Затем котировки коррекционно снизились, однако в целом таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.

Эксперты связывают рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года.