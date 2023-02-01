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Центральной темой Консультативного совета ЮГК станет расширение газопровода

Центральной темой Консультативного совета ЮГК станет расширение газопровода Центральной темой 9-ого Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК) станет расширение газопровода.
Энергетика
1 февраля 2023 г. 14:40
Центральной темой Консультативного совета ЮГК станет расширение газопровода

Центральной темой 9-ого заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК), которое состоится в Баку 3 февраля, станет расширение газопровода.

Об этом в интервью Report заявила Комиссар ЕС по энергетике Кадри Симсон.

"Центральной темой наших дискуссий станет расширение ЮГК. Как вы знаете, этот проект поддерживается в рамках REPowerEU и нашего нового Меморандума о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики с Азербайджаном. Мы стремимся увеличить пропускную способность газопровода до 20 млрд кубометров в год к 2027 году. В добавок, мы сейчас также изучаем с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) возможность предоставления финансовой поддержки для содействия расширению ЮГК", - сказала она.

С полным текстом интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке Expansion of Southern Gas Corridor will be a central topic of SCG Advisory Council - Kadri Simson

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