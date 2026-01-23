Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Совет мира по Газе
    Центр чистой энергии в 2026 году реализует проекты по ряду приоритетных направлений

    Энергетика
    • 23 января, 2026
    • 17:31
    Центр чистой энергии в 2026 году реализует проекты по ряду приоритетных направлений

    Центр чистой энергии в текущем году намерен реализовать проекты по ряду приоритетных направлений.

    Об этом Report сообщила исполнительный директор центра Айсель Ягубова.

    По ее словам, одним из таких направлений станет подготовка сборника законодательных актов в сфере энергоэффективности и возобновляемых источников энергии стран региона Организации экономического сотрудничества.

    Особенность сборника будет заключаться в том, что наряду с систематизацией законов в нем будут представлены специальные резюме, адаптированные для различных целевых аудиторий, включая инвесторов и международные организации.

    Другие проекты Центра, по словам Ягубовой, направлены на повышение уровня знаний и профессиональных компетенций экспертов стран-членов в соответствии с их потребностями и запросами. Основными партнерами Центра чистой энергии являются ЮНИДО - Организация Объединенных Наций по промышленному развитию и ее Глобальная сеть региональных центров по устойчивой энергетике (GN-SEC). Кроме того, Центр поддерживает партнерские отношения с Азиатским банком развития, Исламским банком развития и Европейским банком реконструкции и развития.

    "В числе ключевых партнеров также Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). Одним из приоритетных направлений деятельности Центра, наряду с образовательной работой, остается поиск донорских организаций для реализации региональных проектов", - сказала Ягубова.

    Айсель Ягубова Центр чистой энергии проекты
    Təmiz Enerji Mərkəzi həyata keçirəcəyi layihələri açıqlayıb
    Azerbaijan's Clean Energy Center announces upcoming projects

